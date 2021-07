Warframe: Caliban è il nome del nuovo Warframe, mentre Nidus diventa Prime

Non solo l'espansione Una Nuova Guerra e il cross play... durante il TennoCon 2021 ha potuto ritagliarsi uno spazio anche la presentazione dei nuovi Warframe che i giocatori avranno l'opportunità di controllare entro la fine del 2021.

La prima buona notizia riguarda Nidus: uno dei Warframe preferiti in assoluto infesterà l'Accesso Prime entro la fine dell'anno. Dorato e armato con le sue armi distintive, Nidus Prime rappresenta la versione originale Orokin per l'invincibile Nidus e può essere ammirato in anteprima nell'immagine in cima a questa notizia.

Digital Extremes ha anche annunciato Caliban, un nuovo guerriero che verrà aggiunto al roster entro la fine del 2021 assieme alle sue armi distintive. Il Warframe viene descritto in questo modo: "Un guerriero costruito da una combinazione di parti Sentient e Warframe e può solo essere descritto come il più distruttivo. A differenza della sua controparte Eidolon, Revenant, lo stile Sentient di Caliban si trova nella sua Abilità Passiva di resistere ai tipi di Danno mentre continua a subire colpi, non solo per se stesso ma anche per i suoi Compagni di Squadra". Nel attesa, potete ammirarlo nello sketch preparatorio allegato in basso.

Sì preannuncia un'ultima parte dell'anno scoppiettante per tutti i giocatori del free-to-play: prima della fine del 2021 arriverà anche l'espansione Una Nuova Guerra, descritta come la quest cinematica più ambiziosa di sempre, il supporto al cross play e al cross save tra tutte le edizioni del gioco.