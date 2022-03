Warframe compie 9 anni: Skin Wisp Dex gratis e tanti regali con le Ricompense Anniversario

Sono trascorsi esattamente nove anni dall'apertura dei server di Warframe, il celebre sparatutto free to play sviluppato e prodotto da Digital Extremes. Nel festeggiare questa importante ricorrenza, gli autori canadesi esortano tutti i Tenno a esplorare il sistema Origin per riscattare le Ricompense Anniversario.

Le celebrazioni per le nove candeline spente da Warframe sono già iniziate con le attività ingame promosse da Digital Extremes e rivolte a tutti coloro che, da qui alle prossime settimane, scruteranno il Void per combattere nell'attuale era post-Nuova Guerra di Warframe.

I giocatori di Warframe potranno ottenere le Ricompense Anniversario completando le Allerte Settimanali: tra i bonus previsti per tutti gli appassionati dello sparatutto sci-fi a sviluppo continuo troviamo numerose Skin, dei Noggle inediti, Slot Armi aggiuntivi e tanto altro, ivi compresi dei booster di Crediti e Affinità per il weekend.

Accedendo da oggi ai server è possibile ricevere la nuova Skin Wisp Dex e scoprire le proprie statistiche personalizzate per le attività svolte in Warframe nel 2021. Tornando alle ricompense delle Allerte, partecipando alle sfide settimanali che si terranno dal 28 marzo al 4 aprile si potrà sbloccare il progetto per il fucile a energia Dex Sybaris, uno Slot Arma e un elemento estetico Syandana Dex Nounchali.