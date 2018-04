Warframe: il creative director Steve Sinclair ci parla delle origini del gioco

Noclip ha pubblicato su Youtube una lunga video intervista con il creative director di Warframe Steve Sinclair, in cui lo sviluppatore ci parla della sua carriera presso Digital Extremes e del travagliato percorso che ha portato alla nascita del gioco.

L’intervista è stata girata come parte integrante del documentario diviso in due puntate pubblicato qualche settimana fa: all’interno dei due episodi dedicati a Warframe sono tuttavia presenti solamente alcuni spezzoni, mentre oggi abbiamo la possibilità di osservare l’intera sessione (della durata di oltre 40 minuti) senza alcun taglio. Warframe ha una storia lunga e tormentata, le cui origini risalgono ai primi anni 2000: il primo concept era molto differente rispetto al titolo che conosciamo oggi e il progetto venne accantonato per diversi anni. Nel frattempo Digital Extreme si dedicò allo sviluppo di giochi di terze parti e solo quando la software house arrivò sull'orlo della bancarotta, i membri del team decisero di giocarsi il tutto per tutto puntando su quel vecchio concept mai venuto alla luce. Così nel 2013 nacque Warframe, l’apprezzatissimo FPS free-to-play che risollevò le sorti di Digital Extreme e che ancora oggi, dopo ben cinque anni, continua a intrattenere tantissimi videogiocatori. Sulle nostre pagine trovate la prima e la seconda puntata del documentario di cui vi abbiamo parlato sopra.