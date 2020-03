Warframe: Digital Extremes annuncia le versioni PS5 e Xbox Series X

Nel'ultimo report finanziario di Leyou, compagnia che detiene il controllo di Digital Extremes, si è esplicitamente parlato del supporto alle console di prossima generazione per Warframe, uno dei free to play più popolari e longevi tra quelli disponibili sul mercato.

Sembra quindi che il team di sviluppo non si accontenterà della retrocompatibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X e lavorerà ad un aggiornamento tecnico che permetterà di sfruttare le potenzialità tecniche di entrambe le macchine per permettere al gioco di avere una resa grafica migliorata. Non si hanno purtroppo informazioni precise sul periodo d'uscita di questo ipotetico upgrade tecnico del gioco, sebbene sia altamente probabile che il suo arrivo sia previsto a ridosso dell'uscita di entrambe le console, ovvero negli ultimi mesi del 2020. Nel report si è anche parlato dell'approdo del gioco su un'altra piattaforma e, con tutta probabilità, si tratta di una versione del gioco realizzata per tablet e smartphone.

Al momento il gioco può essere scaricato senza costi aggiuntivi su PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Vi ricordiamo che solo di recente è stato pubblicato il DLC gratuito di Warframe chiamato Operazione Scarlet Spear.