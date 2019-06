Warframe: l'espansione Empyrean introdurrà gli scontri ship-to-ship in co-op a 3 giocatori

Nel corso del PC Gaming Show 2019, Digital Extremes ha mostrato un piccolo teaser con cui ha annunciato la prossima espansione di Warframe, il suo shooter Sci-Fi free-to-play evolutosi esponenzialmente dall'originaria pubblicazione, risalente al 2013, ad oggi.

Il teaser trailer, che vi abbiamo riportao come di consueto in cima alla notizia, svela la prima importante novità dell'espansione, che a quanto pare introdurrà per la prima volta in assoluto le battaglie ship-to-ship nello spazio in co-op fino a tre giocatori.

Il nuovo add-on riserverà ovviamente tante altre sorprese per i fan, ed un reveal più corposo si terrà il 6 luglio tramite una diretta streaming degli sviluppatori. A tal proposito, Digital Extremes vi invita a seguire l'evento su Twitch in modo da ottenere gratuitamente un Nerkos Prime.

Ricordiamo che Warframe è ora disponibile in formato free-to-play su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.