Warframe La Nuova Guerra: in video la quest più ambiziosa; cross play in arrivo nel 2021

Il TennoCon 2021 andato in onda questa notte a fatto luce sul futuro prossimo di Warframe, che appare decisamente roseo. Oltre ad una nuova espansione, lo sparatutto in terza persona free-to-play riceverà anche il supporto al cross play e al cross save.

La nuova espansione, in arrivo entro la fine di quest'anno, s'intitola La Nuova Guerra ed è stata descritta come "la quest cinematica più ambiziosa di sempre". L'incipit recita: "La guerra è arrivata. I Sentient aprono il fuoco in un conflitto che raggiungerà ogni angolo del Sistema. I nemici di vecchia data nel Sistema Origin si uniranno per affrontare Ballas, Erra e la minaccia Sentient, o le fragili alleanze si piegheranno sotto il fardello di respingere un'invasione su vasta scala?". All'uscita manca ancora qualche mese, ma nel frattempo i ragazzi di Digital Extremes ci hanno offerto un corposo assaggio del gameplay, con trenta minuti di gioco vissuti attraverso gli occhi del Grineer Kahl, il Corpus Veso e Teshin. Trovate il lungo filmato del TennoLive in apertura di notizia.

L'altra grande novità del 2021 sarà rappresentata dall'introduzione del supporto al Cross Play e Cross Save, due funzionalità attualmente in via di sviluppo e previste per la fine di quest'anno. Quando verrà abilitato, i giocatori saranno in grado di fare squadra con gli amici indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano, giocare con lo stesso account su qualsiasi piattaforma e continuare il viaggio dove vogliono. Inoltre, con l'aggiunta del Cross Play, tutti gli aggiornamenti futuri verranno messi a disposizione contemporaneamente su tutte le piattaforme, quindi i Tenno su Console non riceveranno più degli spoiler sulle quest cinematiche. I ragazzi di Digital Extremes hanno preparato un trailer anche per il cross-play, lo trovate in calce!