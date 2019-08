Warframe: parte l'evento estivo Dog Days, ecco tutte le novità dell'Allerta Tattica

Dopo aver provveduto alla remaster delle Piane di Eidolon e al lancio dell'update Accordo Gioviano, gli autori di Digital Extremes invitano tutti i Tenno di Warframe a sfidarsi sulle assolate spiagge del sistema Origin partecipando all'evento estivo Dog Days.

I giocatori di Warframe che decidono di partecipare alle attività dell'evento estivo e di darsi battaglia con dei "cattivissimi" fucili ad acqua alieni (i Soaktron) potranno tenere alta la bandiera di Hydroid attraverso una serie di sfide con premi incrementali.

Le Missioni 1, 2 e 3 daranno accesso a 50.000 Crediti ciascuna e alla Skin Redeemer Abysso, allo Scenario Stazione Hydroid e al Noggle Hydroid Reprise. L'ultima Missione sbloccherà invece il Reattore Orokin e l'Emblema Stratos.

Nell'arena di Dog Days non sarà possibile utilizzare Mod, Abilità e Animali: ogni Tenno avrà così il medesimo set di armi e un livello identico di punti salute per rendere la sfida ancora più avvincente e dare modo solo alle squadre più affiatate (e meno innaffiate) di conseguire la vittoria. La valuta acquisita durante l'evento potrà essere spesa nel negozio di Nakak su Cetus per ottenere ricompense extra come Floof e Scenari Captura.

L'evento estivo di Warframe collegato all'Allerta Tattica Dog Days è già attivo e lo sarà fino al 12 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.