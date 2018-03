Warframe festeggia cinque anni dal lancio, da domani online il nuovo sito web

, apprezzato free-to-play sviluppato dadisponibile su PC, PS4 e Xbox One, si appresta a celebrare il suo quinto anniversario la prossima settimana. Per l'occasione, la software house ha annunciato l'apertura di un nuovo "microsito" tutto dedicato al suo titolo.

Il nuovo portale fungerà da raccoglitore di tutte le informazioni riguardanti Warframe, e permetterà alla community di condividere storie, guardare trailer, e guadagnare qualche bonus da sbloccare in-game.

Digital Extremes ha inoltre diffuso qualche numero in occasione dell'anniversario: in questi cinque anni, è stato calcolato, ad esempio, che 52.972.344 Warframe e 234.766.197 sono stati create, e che il Captain Vor, il primo boss del gioco, è stato eliminato per 53.117.969. Fino ad oggi, gli utenti hanno speso un totale di 136.747 anni, 49.912.765 giorni, 1.197.906.351 ore giocando a Warframe.

Warframe è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.