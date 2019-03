Warframe festeggia il sesto anniversario e regala skin e oggetti ingame

Warframe, l'ambizioso action sci-fi a sviluppo continuo di Digital Extremes, sta per raggiungere i 50 milioni di utenti registrati, un traguardo che coincide singolarmente con il sesto anniversario dal lancio di questo progetto che, da allora, non ha mai smesso di evolversi grazie al supporto costante dei suoi autori.

Per celebrare il grande evento assieme ai propri fans, gli sviluppatori canadesi invitano tutti i Tenno a collegarsi il prossimo 27 marzo per ricevere in regalo la nuova skin Liset Dex e il Noggle Excalibur Dex. Fino al 10 aprile saranno poi attive le Allerte dell'Anniversario, delle attività ingame da svolgere per acquisire tutti i precedenti oggetti della serie Dex.

La lista completa degli elementi di equipaggiamento e degli oggetti estetici da sbloccare nel corso delle Allerte dell'Anniversario comprenderà Dex Furis, Syandana Dex Nouchali, Dex Dakra, Dex Sybaris e l'esclusiva skin Excalibur Dex.

Da qui al prossimo 31 marzo, oltretutto, i giocatori più assidui di Warframe potranno ottenere uno sconto del 15% sul merchandise ufficiale e ottenere l'accesso al pacchetto Mesa Prime attraverso le indicazioni fornite da Digital Extremes sulle pagine del sito ufficiale del loro progetto Game as a Service che, nel corso del 2019, riceverà nuove storie, personaggi aggiuntivi, modalità e funzionalità su PC, PlayStation 4, Xbox One e sul recente porting per Nintendo Switch.