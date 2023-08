Warframe: finestra di lancio del cross-save e novità sulla versione mobile

Come avrete letto sulle nostre pagine, al TennoCon 2023 sono state svelate numerose novità sia su Soulframe che su Warframe. Per quel che riguarda il free to play a base di ninja spaziali, Digital Extremes ha finalmente confermato l'imminente arrivo del cross-save.

In occasione del TennoCon 2023, gli sviluppatori di Warframe hanno infatti parlato della feature che i giocatori attendono di più in assoluto, ovvero la possibilità di utilizzare lo stesso account su tutte le piattaforme. Sebbene non siano scesi nel dettaglio sul funzionamento di questo sistema (non è chiaro se gli account verranno fusi o ne sceglieremo uno da utilizzare ovunque), è stato confermato ufficialmente che entro la fine dell'anno si potrà attivare il cross-save. L'obiettivo è quello di fare il più velocemente possibile, ma le probabilità che l'arrivo del cross-save coincida con Abyss of the Dagath ad ottobre sono basse.

Come dichiarato da Digital Extremes, l'uscita del cross-save sarà fondamentale per Warframe Mobile, così da consentire a tutti i giocatori di proseguire nella loro avventura nello spazio anche su cellulari e tablet. Il gioco sarà infatti una versione 1:1 di quella vista su PC e console, quindi sarà fondamentale far sì che i giocatori possano utilizzare i loro progressi. A tal proposito, gli sviluppatori hanno ufficialmente aperto le pre-registrazioni sullo store di Apple.

Ecco di seguito il link per pre-registrarsi su iPhone e iPad:

Sullo store digitale di Apple possiamo leggere che l'app verrà pubblicata il prossimo 20 febbraio 2024, ma è molto probabile che si tratti semplicemente di un placeholder, visto che nel corso della presentazione è stato menzionato un generico 2024 come periodo d'uscita del gioco gratis su Android e iOS.

In attesa di poter provare il gioco su dispositivi mobile, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate lo spettacolare video gameplay di Soulframe mostrato la scorsa notte sul palco dell'evento.