Warframe: il gioco gratis si aggiorna con Citrine e tante altre novità

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Warframe, il noto action gratuito per PC e console che ha accolto oggi il suo 52° personaggio giocabile, ovvero Citrine.

Citrine's Last Wish, questo è il nome dell'aggiornamento gratuito, permette ai giocatori del titolo a base di ninja spaziali di cimentarsi in un nuovo set di missioni intitolate Mirror Defense, le quali non sono altro che una variante delle più classiche attività di difesa. Ovviamente al centro dell'update troviamo Citrine, un Warframe che potrà essere sbloccato tramite microtransazioni oppure in maniera gratuita attraverso il crafting. La patch include anche alcune migliorie al sistema di illuminazione nelle mappe aperte e un set di cosmetici, tra i quali troviamo Rhino in versione Deathwatch Deluxe.

Prima di lasciarvi al trailer dell'aggiornamento, già disponibile su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato a storia e lore di Warframe.

Per chi non lo sapesse, Warframe gode ora del supporto al cross-play e gli sviluppatori hanno promesso che in futuro verrà introdotto anche il pieno supporto al cross-progression, così da poter condividere i salvataggi fra le varie piattaforme supportate dal gioco.