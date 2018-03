Warframe: gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di portare il gioco su Switch

Parlando ai microfoni di express.co.uk ha espresso parole di elogio per, confermando che il team sta valutando la possibilità di portare il gioco sulla console ibrida. Al momento, tuttavia, non c'è nessun piano concreto.

"Oh, amico, personalmente adoro il mio Nintendo Switch! Ho raccolto così tanti semi Korogu in Zelda da sentirmi quasi in imbarazzo. All'interno dello studio abbiamo giocato a tanti generi diversi sulla console. Di recente Steve ha giocato e amato Doom, senza dubbio una grande conversione. Ma l'idea di portare Warframe su Switch è un'impresa ancora più difficile. Come facciamo con tutti i nuovi sistemi, stiamo esaminando con attenzione tutte le possibilità, ma al momento non abbiamo nulla in programma per Nintendo Switch." dichiara il creative director di Digital Extremes Sheldon Carter.

Al momento gli sviluppatori di Warframe non hanno nessun piano per portare il gioco su Switch, ma fa piacere apprendere che Digital Extremes sta prendendo in considerazione tutte le possibilità per l'ipotetica realizzazione di un porting.

Intanto vi ricordiamo che Warframe ha compiuto il suo quinto anniversario pochi giorni fa: con l'occasione, Noclip ha deciso di realizzare un documentario sull'evoluzione del gioco, esaminando tutti i miglioramenti e i nuovi contenuti apportati nel corso degli anni.