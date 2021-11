Warframe La Nuova Guerra: il DLC più grande di sempre ha una finestra di lancio

Digital Extremes ha appena annunciato che La Nuova Guerra, l'ambiziosa espansione svelata durante il TennoCon dello scorso luglio, verrà pubblicata simultaneamente su tutte le piattaforme a dicembre.

Descritta come "la più grande espansione narrativa... fino ad ora", La Nuova Guerra è in sviluppo da molto tempo (era il 2018 quando è stata menzionata per la prima volta da Digital Extremes). La storia narrerà dei Sentient, che dopo innumerevoli anni di attesa a seguito del crollo dell'Impero Orokin hanno radunato una forza di invasione su vasta scala per conquistare il Sistema Origin in frantumi. I giocatori potranno vivere questa complessa storyline dal punto di vista di tre differenti personaggi giocabili, ossia il Grineer Kahl-175, il Corpus Veso e Teshin.

La data di lancio precisa de La Nuova Guerra non è stata rivelata, ma il team di sviluppo canadese ha fissato la pubblicazione di un trailer cinematografico per le ore 16:00 del 30 novembre, al termine del quale potrebbe apparire il giorno dell'uscita. Nell'attesa, potete godervi il filmato allegato in cima a questa notizia, che ripercorre gli avvenimenti principali della storia finora, e assicurarvi che il vostro arsenale sia all'altezza partecipando all'evento Risorgenza Prime che prenderà il via il 16 novembre. Il vostro compito sarà quello di completare delle missioni per risvegliare l'Avanguardia Prime con l'aiuto di Varzia, una ex Dax che ha la capacità di evocare Warframe e Armi Prime con il potere dell'Aya e dell'Aya Regale.