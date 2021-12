Warframe La Nuova Guerra: il video CGI svela la data dell'espansione più grande di sempre

Con il preannunciato trailer in cinematica di Warframe La Nuova Guerra, Digital Extremes svela la data di lancio di quella che gli stessi esponenti della software house canadese definiscono come "l'espansione più grande di sempre".

Presentata durante il TennoCon tenutosi a luglio, La Nuova Guerra rappresenta il culmine degli sforzi compiuti da Digital Extremes nel corso degli ultimi tre anni, da qui l'interesse suscitato nei fan da questo trailer CGI e dalle precedenti dichiarazioni degli autori nordamericani.

Ne La Nuova Guerra, gli appassionati di Warframe assisteranno alle attività svolte dai Sentient per conquistare il Sistema Origin dopo il crollo dell'Impero Orokin: come da tradizione per le espansioni narrative di Warframe, il "resoconto degli eventi" avverrà sia mediante dei filmati in cinematica che, soprattutto, attraverso le missioni da svolgersi sui principali corpi celesti del sistema fittizio di Origin.

I giocatori potranno assistere e partecipare in prima persona all'invasione su vasta scala dei Sentient interpretando tre personaggi, ovvero il Grineer Kahl-175, il Corpus Veso e Teshin. Il filmato in computer grafica propostoci da Digital Extremes fissa la partenza della fase ingame dedicata a La Nuova Guerra per il 15 dicembre, tanto su PC quanto su console PlayStation, Xbox e Switch.

I Tenno che vorranno giocare la Quest La Nuova Guerra dovranno completare le seguenti linee narrative:

Natah

Il Secondo Sogno

La Guerra Interna

Catene di Harrow

Prologo dell'Apostasia

Il Sacrificio

Prologo Chimera

Erra

Il Creatore

Alta Marea

Cuore di Deimos

Le sfide di alto livello de La Nuova Guerra richiederanno anche il possesso di un Railjack e di un Necramech: in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Warframe dove è possibile scorrere tutte le attività e le sfide da portare a termine per potenziare il proprio alter-ego e consentirgli di difendersi dagli implacabili Sentient.