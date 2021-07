Warframe è infinito: gameplay dell'espansione gratis La Nuova Guerra mostrato al TennoCon

Dopo aver portato Warframe su PS5 e successivamente su Xbox Series X/S con gli appositi update nextgen, Digital Extremes continua a espandere l'universo sci-fi dello sparatutto free-to-play e fissa per il TennoCon 2021 il Gameplay Reveal de La Nuova Guerra, la prossima avventura da vivere su PC e console.

Il team di sviluppo canadese invita tutti gli emuli degli eroi Tenno a prepararsi per lo spettacolo digitale che avrà luogo sabato 17 luglio alle ore 12:30. Nel corso del TennoCon 2021, i ragazzi di Digital Extremes sveleranno infatti il gameplay de La Nuova Guerra, il prossimo capitolo della serie di quest cinematografiche da vivere esplorando i mondi, i satelliti e le basi orbitali aliene del Sistema Origin.

La Nuova Guerra narrata in questa espansione gratuita vedrà i Tenno fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata dai Sentient e dal loro conflitto su di una scala che gli abitanti del Sistema Origin non vedevano da millenni.

Gli spettatori del TennoCon 2021 potranno ottenere Loki Prime, la GunBlade Vastilok, la Skin Spada Tannukai cerimoniale e il Set Armatura Tannuka come Twitch Drop. In cima alla notizia potete ammirare il breve ma concitato teaser confezionato da Digital Extremes per offrirci un antipasto de La Nuova Guerra di Warframe.