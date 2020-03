Warframe: un marzo pieno di regali ingame per festeggiare il settimo anniversario

Il team di sviluppo di Digital Extremes ci invita a partecipare ai festeggiamenti per il settimo anniversario di Warframe attraverso una serie di eventi che si terranno per tutto il mese di marzo e a cui partecipare per ottenere tanti premi ingame per il proprio eroe Tenno.

Per tutta la durat delle celebrazioni per i sette anni di Warframe, gli appassionati dello sparatutto sci-fi a sviluppo continuo di Digital Extremes potranno ampliare il proprio equipaggiamento attraverso la partecipazione a quattro eventi Allerta Anniversario speciali.

Le Allerte si terranno ogni fine settimana del mese di marzo e consentiranno lo sblocco di Slot Armi, oggetti cosmetici e Armi Dex: l'iniziativa è già attiva e permette l'accesso al Set Armatura Dex Rastaka. A seguire trovate il calendario completo delle Allerte Anniversario per i 7 anni di Warframe, con i premi da ottenere in ciascuno degli eventi propostici:

Allerta 1 - dal 6 al 9 marzo - Ricompense: Dex Furis, Slot Armi e Syandana Dex Nouchali

- Ricompense: Dex Furis, Slot Armi e Syandana Dex Nouchali Allerta 2 - dal 13 al 16 marzo - Ricompense: Dex Dakra, Slot Arma e la Skin Excalibur Dex

- Ricompense: Dex Dakra, Slot Arma e la Skin Excalibur Dex Allerta 3 - dal 20 al 23 marzo - Ricompense: Dex Sybaris, Slot Armi e il Noggle Excalibur Dex

- Ricompense: Dex Sybaris, Slot Armi e il Noggle Excalibur Dex Allerta 4 - dal 27 al 30 marzo - Ricompense: Glifo Excalibur Dex in Azione e la Skin Liset Dex

Per quanto riguarda il Set Armatura Dex Rastaka, lo sblocco potrà essere effettuato semplicemente attraverso l'accesso ai server di Warframe entro e non oltre la giornata del 30 marzo 2020. Vi lasciamo al video di annuncio degli eventi del settimo anniversario di Warframe e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale sui guerrieri Garuda e Baruuk a confronto.