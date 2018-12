Warframe: un milione di download su Nintendo Switch

Warframe è un successo su Nintendo Switch, con oltre un milione di download dall'eShop in meno di tre settimane dal lancio, numeri sicuramente positivi per la produzione targata Digital Extrmes, che arriva su Switch a cinque anni di distanza dal lancio sulle altre piattaforme.

Warframe sta registrando numeri piuttosto buoni per essere sul mercato da quasi sei anni, lo scorso mese il gioco ha registrato un picco di 132.000 giocatori connessi in contemporanea, a fronte di una meda di 50.000 giocatori attivi solo su PC, cifre destinate a crescere con l'arrivo delle vacanze di Natale.

Il gioco ha attualmente 38 milioni di utenti registrati su tutte le piattaforme, il modello di distribuzione free to play e i continui aggiornamenti gratuiti si sono rivelati vincenti per questo progetto, che in futuro potrebbe anche avere un sequel, gli sviluppatori non hanno infatti negato la volontà di espandere ulteriormente l'universo di Warframe.