Warframe diventa next-gen su Xbox Series X|S, la nuova espansione disponibile oggi

Proprio come promesso da Digital Extremes alcune settimane fa, ecco che la patch next-gen di Warframe per Xbox Series X|S è finalmente stata pubblicata. Il titolo si era già aggiornato a novembre su PlayStation 5, ma da oggi anche i possessori della console Microsoft potranno godere delle migliorie tecniche apportate dal team di sviluppo.

Intervistati da WccfTech, i ragazzi di Digital Extremes si sono detti soddisfatti degli hardware di Xbox Series X e Series S, confermando di non aver avuto particolari problemi nella realizzazione tecnica delle versioni next-gen di Warframe su entrambe le piattaforme. Pur essendo ancora ad inizio generazione, e non avendo dunque ancora completa familiarità con le nuove architetture, sono stati raggiunti gli obiettivi che il team si era prefisso: il looter-shooter gira in 4K/60fps su Series X e in 1080p/60fps su Series S. La patch next-gen è disponibile da oggi e dovreste dunque essere già in grado di metterla in download.

Un'altra ottima notizia per i fan è che la nuova espansione Call of the Tempestarii è stata pubblicata oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ovvero su tutte le piattaforme di riferimento: si tratta di un evento storico per il gioco, dal momento che i contenuti aggiuntivi vengono solitamente distribuiti con tempistiche differenti tra i vari sistemi di gioco. Gli utenti possono quindi prepararsi ad nuova missione narrativa in cui dovranno affrontare i Void Storms e nuove boss fight prima di risucire ad incontrare il 46° Warframe, Sevagoth, che combina efficacemente un grande potenziale offensivo e funzioni di supporto per il team. Potete dare un primo sguardo al tutto grazie al nuovo trailer pubblicato da Digital Extremes e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.