Warframe nextgen: quando esce l'update per Xbox Series X/S? Ne parla Digital Extremes

Il COO di Digital Extremes, Sheldon Carter, rassicura l'utenza Xbox Series X/S di Warframe sulle tempistiche di lancio dell'update gratis con le ottimizzazioni nextgen.

Nel discutere del futuro di Warframe dopo il matrimonio tra Tencent di Leyou (e con essa degli stessi studi Digital Extremes), Carter si ricollega alle novità contenutistiche previste nel 2021 per il celebre action sci-fi a sviluppo continuo per precisare che "ora è disponibile la versione PlayStation 5, ma quella per Xbox Series X (e quindi anche Xbox Series S, ndr) lo sarà davvero molto presto. In questo momento, il nostro prossimo grande obiettivo di sviluppo è l'update nextgen di Warframe per Series X".

L'ottimizzazione nextgen per Xbox Series X e Series S del titolo sci-fi introdurrà quindi i medesimi contenuti di Warframe su PS5 già disponibili dal 26 novembre scorso. L'aggiornamento in questione sfrutterà la maggiore potenza computazionale della nuova famiglia di console Microsoft per aumentarne le prestazioni e portarle fino al framerate di 60fps e alla risoluzione 4K.

Sempre grazie all'update nextgen, Warframe su Xbox Series X/S vanterà anche un'illuminazione dinamica più curata rispetto alla controparte Xbox One (e Xbox One X), delle ombre più nette e delle ambientazioni più ricche di dettagli, soprattutto per quanto concerne le ambientazioni free roaming del sistema Origin. Non è chiaro invece se, come accaduto su PlayStation 5 con i bonus per l'utenza PS Plus, anche su Xbox Series X/S sarà possibile ottenere dei bonus analoghi tramite Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate.