Warframe non si ferma mai: un video illustra le novità della primavera 2021

Dopo il matrimonio tra Digital Extremes e Tencent, gli sviluppatori di Warframe confermano il loro impegno nel supporto del loro kolossal sci-fi gratis confezionando un video che riassume tutte le novità pianificate per questa primavera.

La prima sorpresa prevista dagli autori canadesi riguarderà Call of the Tempestarii, un corposo aggiornamento che darà modo agli esploratori del Sistema Origins di cimentarsi in missioni Railjack inedite e venire a capo dell'enigma rappresentato dal Warframe Sevagoth.

A partire dal 23 febbraio sarà poi il turno dell'update che introdurrà la forma Prime di Octavia e, con essa, delle armi iconiche come armi come la Shawzin con suoni da arpa. Fino al 25 febbraio si potrà partecipare anche agli Star Days, l'evento a tempo limitato dedicato a San Valentino che permetterà a tutti i Tenno di celebrare il proprio amore per Warframe e di ricevere il Fashion Frame di Eros Ephemera.

Parallelamente a queste attività, dal 16 febbraio gli appassionati vedranno approdare nella dimensione futuristica di Warframe le skin esclusive per le armi e tantissimi altri elementi di personalizzazione per il Capodanno Lunare Cinese. Vi lasciamo all'ultimo video sulle novità primaverili dello sparatutto sci-fi di Digital Extremes e rimaniamo in attesa di conoscere le tempistiche di lancio dell'update next gen di Warframe su Xbox Series X/S.