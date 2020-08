Warframe: la nuova espansione Cuore di Deimos al debutto, ecco tutti i dettagli

La giornata dei fan di Warframe si prospetta piuttosto intensa grazie al lancio della nuova espansione open world Cuore di Deimos in uscita oggi su PC, Xbox One, PlayStation 4 e in arrivo durante la settimana anche per Nintendo Switch.

Grazie a questo nuovo DLC i giocatori verranno catapultati sulla luna infestata di Deimos, famoso satellite marziano, alla ricerca di un'antica tecnologia fondamentale per la vita di tutto l'universo. Su Deimos i Tenno dovranno affrontare due vermi giganti che stanno combattendo per il controllo della luna in un ciclo infinito di battaglie. Per l'occasione farà il suo esordio il nuovo avatar Xaku, The Broken Warframe, il secondo personaggio del gioco disegnato grazie ai suggerimenti della community. Questo particolare Tenno utilizza abilità basate sulla manipolazione del Vuoto che può infondere persino nelle armi.

In Cuore di Deimos debutterà anche il sistema di personalizzazione Helmith Crysalis che permette di modificare le abilità dei Warframe direttamente dall'Infested Room dell'Orbiter. I giocatori potranno utilizzare le risorse per nutrire Helminth e sbloccare nuove abilità o addirittura utilizzare un Warframe inutilizzato per acquisirne le caratteristiche.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Cuore di Deimos, la nuova espansione di Warframe, è disponibile da oggi su PC, Xbox One, Ps4 e arriverà in settimana su Nintendo Switch.