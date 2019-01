Warframe: nuovi Tenno, modalità, storie e tanto altro in arrivo nel 2019

Nel corso di un recente livestream, il community director Rebecca Ford, il direttore creativo Steve Sinclair e altri sviluppatori di Digital Extremes hanno fornito i primi dettagli sui contenuti in arrivo in Warframe nel corso del 2019, che si configura fin da ora come un anno incredibilmente ricco.

Tanto per cominciare, i giocatori possono aspettarsi l'aggiunta di almeno tre nuovi Warframe, due dei quali già svelati. Il primo è Hyldren, una sorta di tank con armi pesanti. È stato accomunato a Zarya di Overwatch poiché utilizza l'energia del suo scudo per lanciare attacchi e fornire buff agli alleati. L'altro si chiama Wisp, ma al momento non sono disponibili informazioni. Il terzo è totalmente sconosciuto.

Nei primi mesi del 2019 verrà pubblicata una nuova espansione per Fortuna, che includerà un evento, un boss e alcuni importanti dettagli sulla lore. In primavera la mappa Gas City di Giove verrà completamente rinnovata, sia nell'estetica che nel gameplay, grazie all'aggiunta di una nuova modalità di gioco. Nello stesso periodo verrà aggiornato anche il sistema degli Alert e delle Sfide, e verrà pubblicato il nuovo capitolo della storia di Warframe, chiamato The New War.

In estate toccherà alla modalità Railjack, nella quale quattro giocatori dovranno coordinarsi per gestire e pilotare una nave, che potrà viaggiare dalla superficie di Venere fino alle rovine nello spazio, oltre ad ingaggiare dei combattimenti. Ogni componente della squadra dovrà occuparsi di una sezione specifica, come ad esempio le torrette. Uno di essi potrà lasciare la propria nave con la tuta Archwing per infiltrarsi in quella nemica, mentre un altro potrà utilizzare la Commander Mode per hackerarla. In autunno verrà introdotta una nuova fazione avversaria, chiamata Planes of Duviri. Al momento non sappiamo da dove proviene e non conosciamo le sue motivazioni.

Quest'anno Warframe abbandonerà definitivamente il supporto alle DirectX 9 e ai sistemi operativi a 32-bit su PC. Gli sviluppatori, inoltre, puntano a rinnovare il sistema di combattimento corpo a corpo, che verrà denominato Melee 3.0, le animazioni della corsa e del salto, e le fasi shooting. Questi cambiamenti non arriveranno tutti in una volta, ma attraverso una serie di aggiornamenti previsti nel corso di tutto l'anno.