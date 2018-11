Warframe: nuovo video di gioco della versione per Nintendo Switch

Gli autori di Digital Extremes invitano lo youtuber DKDiamantes nei propri studi di London (Ontario, Canada) per pubblicare una nuova video dimostrazione di Warframe dedicata interamente alla versione per Nintendo Switch del loro iconico action free-to-play votato al multiplayer.

Il filmato confezionato da Digital Extremes testimonia l'ottimo comparto grafico di questa nuova versione, con scenari incredibilmente curati e combattimenti dal framerate incrollabile, due qualità esaltate dal fatto che il gameplay propostoci sembrerebbe essere ripreso da una console Nintendo Switch in modalità Portatile e non Docked, con tutte le conseguenze in termini di risoluzione finale che potete facilmente immaginare.

A occuparsi della versione per Nintendo Switch di Warframe, d'altronde, è l'esperto team texano di Panic Button, la software house specializzatasi in conversioni nintendiane di titoli multipiattaforma del calibro di Rocket League, DOOM, Wolfenstein II The New Colossus e del futuro DOOM Eternal.

L'approdo di Warframe nell'eShop di Nintendo Switch dovrebbe avvenire il prossimo 20 novembre e, come per le versioni PC, Xbox One e PlayStation 4, potrà essere scaricato in via del tutto gratuita ma con la possibilità, per chi lo desiderasse, di ottenere elementi per la customizzazione estetica del proprio cyber-ninja attingendo al vasto catalogo del negozio interno per le microtransazioni.

Un catalogo che, entro breve, comprenderà anche Fortuna, l'ambiziosa espansione che introduce la vasta area free roaming della Orb Vallis venusiana, l'hoverboard Bondi K-Drive, il guerriero Garuda e un approfondimento sulla fazione Solaris.