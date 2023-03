Warframe, Il Paradosso Duviri è in arrivo: il Teaser Trailer fissa il lancio ad aprile

I ragazzi di Digital Extremes si sentono finalmente pronti per pubblicare la prossima grande espansione di Warframe, sparatutto free-to-play che continua a cavalcare la cresta dell'onda nonostante i tanti anni trascorsi dal lancio originario.

Lo studio di sviluppo canadese ha annunciato che la prossima grande espansione di Warframe, Il Paradosso Duviri, vedrà la luce nel corso del mese di aprile su tutte le piattaforme che già ospitano il gioco, dunque PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer cinematografico, che setta i toni dell'espansione e anticipa la pubblicazione di un trailer esteso prevista per la fine del mese di marzo.

Annunciata nell'ormai lontano 2019 e inizialmente prevista per il mese di ottobre 2022, Il Paradosso Duviri è un'ambiziosa espansione che mira ad offrire un modo tutto nuovo di giocare a Warframe. Nei panni di un fuorilegge noto come Drifter, i giocatori esploreranno il nuovo open world di Duviri, che si trova sotto il controllo di Dominus Thrax e delle Guardie Dax, e sperimenteranno delle meccaniche rogue-like nel tentativo di liberarsi da un infinito ciclo quotidiano di morte e rinascita. La quest cinematografica de Il Paradosso Duviri avrà luogo prima degli eventi de La Nuova Guerra e permetterà ai videogiocatori di incontrare personaggi vecchi e nuovi.

Digital Extremes ha inoltre approfittato dei riflettori per dare appuntamento al 26 agosto per il TennoCon 2023. L'edizione di quest'anno si preannuncia memorabile, dal momento che segnerà il ritorno agli eventi in presenza (si svolgerà a London, in Ontario) e festeggerà i dieci anni di Warframe!