Warframe Plains of Edolon: annunciata la data di lancio su PS4 e Xbox One

Dopo essere già arrivato su PC,, nuova espansione gratuita di, arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 14 dicembre, come confermato oggi dagli sviluppatori di Digital Extremes.

Plains of Edolon introduce per la prima volta all'interno di Warframe un'area open-world. La mappa sarà esplorabile in un gruppo di quattro giocatori, mentre fino a 50 utenti potranno riunirsi nel nuovo social space, Cetus, per poter interagire con gli NPC e trovare nuove quest da intraprendere.

Warframe: Plains of Edolon è disponibile ora su PC, mentre arriverà su PS4 e Xbox One il 14 dicembre. Dopo il rilascio dell'espansione, il free-to-play di Digital Extremes è diventato il secondo più giocato su Steam.