Warframe: prendete il comando del Railjack nella nuova espansione Empyrean

Pur non essendo riuscito a sconfiggere Fortnite e a conquistare il premio per il Miglior Gioco a Sviluppo Continuo ai Game Awards 2019 della scorsa notte, Warframe continua ad aggiornarsi senza sosta.

Nelle scorse ore è stata resa disponibile su PC la nuova espansione gratuita Empyrean, che vi permette di partecipare a combattimenti spaziali a bordo del vostro Railjack e in compagnia dei vostri amici. Digital Extremes ci tiene a specificare che Empyrean è stata progettata e ottimizzata come un'esperienza cooperativa. Presidiare le torrette, pilotare la nave, combattere gli incendi, riparare i guasti - ognuno ha il proprio ruolo da svolgere sul Railjack. I giocatori Solo potranno comunque apprezzare l'Empyrean, ma la difficoltà e la progressione sono bilanciate per equipaggi completi. Nel 2020, in ogni caso, saranno aggiunte funzionalità avanzate studiate appositamente per i giocatori solitari.

Al momento è possibile combattere in modalità Schermaglia nelle orbite di Terra e Saturno, oltre che ai limiti del Sistema Origin. In futuro verranno aggiunte altre destinazioni. Per iniziare è necessario costruire un Archwing e unirsi a un qualsiasi equipaggio aperto della Mappa Stellare usando il pulsante "Unisciti a Equipaggio". Se volete usare il vostro Railjack, allora dovete fare da host avviando la partita dalla schermata di Navigazione. Per l'occasione è stato introdotto un nuovo sistema di progressione denominato Attitudini, che si applica in maniera specifica a Empyrean. Le Attitudini si concentrano sulle abilità individuali, indipendentemente dal Warframe o dal loadout, e per il momento sono quattro: Pilotaggio, Armamento, Tattica e Meccanica. Queste consentono di sbloccare abilità individuali, come manovre speciali per la nave o abilità tattiche aggiuntive. I bonus sono disponibili anche quando si sale sulla nave di un altro giocatore.

L'espansione Empyrean di Warframe è ora disponibile solo su PC. Su console arriverà prossimamente.