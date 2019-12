Warframe: un annuncio speciale e un'arma in regalo ai Game Awards 2019

La cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, come quelle che l'hanno preceduta, si preannuncia imperdibile. A quanto pare, alla festa si uniranno anche i ragazzi di Digital Extremes, gli sviluppatori di Warframe!

Con un comunicato ufficiale, il team canadese ha avvertito tutti i fan dello sparatutto free-to-play cooperativo a non perdersi l'evento del 13 dicembre, poiché verrà effettuato "un annuncio speciale su Warframe". Che abbia già in programma la pubblicazione di una nuova espansione, dopo il lancio di The Old Blood? E se si trattasse invece dell'annuncio del cross-play? Per fortuna non dovremo attendere molto tempo per scoprirlo: la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, che ha in serbo per noi anche l'annuncio di 10 nuovi giochi (parola di Geoff Keighley), prenderà il via alle 02:30 della notte del 13 dicembre.

Digital Extremis ha inoltre annunciato un Twitch Drop speciale per i giocatori che hanno linkato i propri account di Twitch e Warframe: coloro che guarderanno sulla piattaforma streaming almeno 30 minuti dell'evento verranno ricompensati con l'arma rara Glaxion Vandal, ottenibile normalmente solo completando alcuni eventi di gioco. Non lasciatevi sfuggire quest'opportunità!