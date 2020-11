Warframe PS5: l'update nextgen arriva il 26 novembre, svelato il pacchetto gratis PS Plus

Di ritorno dal futuro con il video gameplay di Warframe su PS5, il team Digital Extremes svela la data di lancio dell'aggiornamento nextgen e invita tutti i Tenno su console PlayStation a celebrare l'anniversario dall'uscita su PS4 con un pacchetto gratuito per gli iscritti a PS Plus.

L'update di Warframe che ottimizzerà l'action sci-fi sarà disponibile dal 26 novembre e, come preannunciato dagli stessi sviluppatori canadesi, arriverà in esclusiva temporale su PS5 e successivamente anche su Xbox Series X/S.

L'aggiornamento in questione attinge alle risorse computazionali della console nextgen Sony per aumentare le prestazioni del titolo e portarle fino alla risoluzione 4K e al framerate di 60fps. Nell'esplorazione del sistema Origin si avrà poi accesso a un'illuminazione dinamica più curata, con tempi migliorati per i caricamenti e un'esperienza di gameplay enfatizzata dal supporto ai trigger adattivi del controller DualSense

Di particolare interesse sono anche le offerte riservate da Digital Extremes agli iscritti a PS Plus con il nuovo pacchetto di Warframe PlayStation Plus Booster Pack 5: al suo interno troveranno spazio una Syandana Obsidian Sendai a tema PS5, un Booster Affinity di 7 giorni, un Booster per i Crediti acquisiti ingame di 7 giorni, 100.000 Crediti da spendere liberamente nel gioco e 100 Platinum.

Per il settimo anniversario dall'uscita su PS4 di Warframe, gli autori nordamericani consigliano ai giocatori di connettersi prima del 2 dicembre per poter accedere alla skin di Paracesis Obsidian, all'Obsidian Monast Sugatra, a un Forma completamente evoluto and a un Booster per le risorse di 3 giorni.