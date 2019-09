Warframe riceve una chitarra col nuovo update: in rete spuntano le cover di brani famosi!

Con il nuovo update di Warframe, gli esploratori dell'universo sci-fi di Digital Extremes hanno accolto a braccia aperte l'arrivo di Gauss il Redentore di Altra e di un oggetto che, seppur marginale ai fini dell'esperienza di gameplay, promette di portare il titolo a un livello completamente nuovo: la chitarra!

Il nuovo strumento musicale introdotto dagli sviluppatori canadesi è perfettamente funzionante, con tanto di corde e tasti che permettono agli utenti di comporre brani incredibilmente complessi.

Il creatore di contenuti più attivo in questo momento con la chitarra Shawzin di Warframe, o quantomeno quello che sta attirando maggiormente le attenzioni della community e della stampa di settore, è lo youtuber Ian R. Il musicista dilettante si sta infatti servendo dello strumento per realizzare delle cover di brani celebri come Despacito di Luis Fonsi, Through The Fire And Flames dei DragonForce e House of the Rising Sun dei The Animals.

I risultati ottenuti dall'autore di queste cover rendono bene l'idea delle infinite potenzialità di questa chitarra e del relativo tool integrato dagli autori di Digital Extremes per aiutarci a comporre e condividere in rete con relativa facilità dei brani originali e delle cover. Il tutto, contribuendo a spezzare il ritmo frenetico delle sfide sparatutto (con annessi combattimenti spaziali tramite l'espansione Empyrean) di Warframe su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.