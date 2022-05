Warframe: 'rivelazioni entusiasmanti' in arrivo per il TennoCon 2022, ecco la data

I ragazzi di Digital Extremes annunciano ufficialmente il TennoCon 2022 e fissano la data dell'evento di Warframe più importante dell'anno per gli appassionati dello sparatutto sci-fi a sviluppo continuo.

La nuova edizione dello spettacolo organizzato dalla software house canadese è prevista per sabato 16 luglio e terrà compagnia ai patiti di Warframe per tutta la giornata, grazie alla fitta agenda di una programmazione in live streaming che farà da sfondo a esposizioni di artwork e bozzetti degli appassionati, spettacoli di cosplay e iniziative di beneficenza che coinvolgeranno il pubblico e gli stessi sviluppatori.

Nella cornice del TennoCon 2022, tutti gli esploratori del Sistema Origin potranno assistere al Dojo Showcase con le creazioni più epiche dei Clan e, soprattutto, avranno modo di ricevere delle "rivelazioni entusiasmanti dal team di Digital Extremes".

A chi ci segue, ricordiamo che anche lo scorso TennoCon venne organizzato in digitale per le disposizioni in tema di distanziamento sociale legate all'emergenza Coronavirus: in quell'occasione, gli autori di Digital Extremes allietarono gli spettatori dello spettacolo in streaming con il video gameplay di Warframe La Nuova Guerra. Dal luglio dello scorso anno ad oggi, l'universo dei Tenno ha continuato a espandersi grazie a ricchi update contenutistici come Warframe Angeli della Zariman.