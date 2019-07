Warframe: scontri tra navi in Empyrean e nuova intro diretta dal regista di Uncharted

Come promesso, durante il TennoCon svoltosi nella giornata di ieri a London, in Ontario (Canada), Digital Extremes ha svelato una miriade di nuovi contenuti in arrivo in Warframe, sparatutto free-to-play in terza persona disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Tanto per cominciare, è stata mostrata in azione la modalità Empyrean, precedentemente nota con il nome in codice Railjack, che permetterà ad una squadra di quattro giocatori di viaggiare nello spazio a bordo di una nave con l'obiettivo di esplorare il Sistema Origin, completare missioni e combattere contro le imbarcazioni controllate dagli altri utenti. Sarà anche possibile infiltrarsi nelle navi nemiche utilizzando il sistema di volo Archwings, con l'obiettivo di sabotarle e rubarle. La funzionalità Squad Link consentirà di inviare un messaggio ai giocatori attivi su Fortuna o nelle Piane di Eidolon per invitarli ad unirsi alle missioni. La nave potrà essere potenziata e personalizzata presso il Drydock, mentre durante i viaggi bisognerà fronteggiare diversi imprevisti, come la Void Storm visibile nella demo del TennoCon, che ha disabilitato tutti gli equipaggiamenti del mezzo di trasporto.

Gli sviluppatori hanno poi anticipato l'arrivo del Kingpin System: non hanno fornito informazioni più precise, rimandando l'appuntamento ad un secondo momento, però hanno lasciato intendere che avrà a che fare con dei nemici in grado di adattarsi in maniera dinamica alla letalità dei Tenno. Ad oltre sei anni dal lancio, Warframe ha inoltre ricevuto una nuova introduzione cinematografica lunga ben sei minuti e diretta da Dan Trachtenberg, regista di Black Mirror, 10 Cloverfield Lane e del futuro film di Uncharted.

Le novità non sono ancora terminate. A fine anno, in occasione delle festività, debutterà la nuova quest narrativa intitolata The New War, che sarà incentrata sull'attacco dei Senzienti, una razza artificiale originaria del sistema di Tau. Prossimamente verranno aggiunti anche due nuovi Warframe, Gauss e Grendel, e una nuova area open world chiamata The Duviri Paradox.

Su tutte le piattaforme sono stati lanciati il pacchetto Wukong Prime Access, che include la balestra Zhuge Prime e i nunchaku Ninkondi Prime, e la Nightwave: Series 2, che mette in palio nuove ricompense epiche:

Emissary Operator Collection (Tier 30)

Chitoid Sentinel Bundle (Tier 29)

Protosomid Shoulder Guard (Tier 28)

Umbra Forma (Tier 26)

Spore Ephemera (Tier 19)

Allegati a questa notizia trovate numerosi video tratti dalla presentazione che riassumono le molteplici novità in arrivo in Warframe. Buona visione!