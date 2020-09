Warframe 'si mette a dieta': dati su disco ridotti di 15 GB con i nuovi update

Con Cuore di Deimos di Warframe e le altre espansioni lanciate fino ad oggi da Digital Extremes, l'action free to play ha raggiunto dimensioni ben superiori a quelle previste in origine dai suoi autori. Con i prossimi update, la software house canadese promette perciò di attuare una vera e propria "cura dimagrante".

Dallle pagine del forum di Warframe, gli sviluppatori nordamericani spiegano di aver deciso di attuare questo taglio in ragione del fatto che "negli otto anni dal lancio del titolo abbiamo visto crescere di oltre 100 volte le dimensioni del file d'installazione, e se si considerano tutti i contenuti straordinari che abbiamo aggiunto in questo lasso di tempo possiamo facilmente intuirne il motivo: tre pianeti esplorabili liberamente, 28 missioni, 500 armi e oltre un migliaio di mod, per non parlare delle rimasterizzazioni dei contenut già proposti".

Il lavoro che attende Digital Extremes, quindi, non sarà affatto semplice, per questo l'intervento di ottimizzazione promesso verrà suddiviso in più update che contribuiranno, ciascuno, a ridurre sempre più il peso del gioco sull'hard disk del proprio sistema d'elezione. Il primo di questi aggiornamenti sarà disponibile dalla prossima settimana (dapprima su PC e successivamente su console) e, una volta installato, attuerà un'ottimizzazione "di basso livello" che taglierà 6,5 GB di dati su disco.

I successivi update arriveranno entro fine anno e contribuiranno a ridurre di ulteriori 9 GB il peso del file d'installazione di Warframe su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per un totale di oltre 15 GB di dati risparmiati su hard disk. Questa "cura dimagrante" coinvolgerà anche l'edizione Nintendo Switch di Warframe, anche se il quantitativo esatto di GB che verranno rimossi dai file installati su disco deve essere ancora comunicato dagli autori canadesi. Ad ogni modo, gli interventi portati avanti da Digital Extremes non avranno alcun impatto sui contenuti del titolo o sulla qualità della sua componente grafica.