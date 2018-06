Warframe: lo story update The Sacrifice esce questa settimana

Nel corso del PC Gaming Show 2018 in corso di svolgimento, Digital Extremes ha finalmente svelato l'atteso story update The Sacrifice.

Il nuovo capitolo della storyline, annunciato al Tennocon 2017, verrà pubblicato questa settimana. La trama coinvolgerà Balla, l'Orokin che ha creato le armature Warframe. La quest The Sacrifice sarà accessibile dopo aver completato The Second Dream, The War Within, Chains of Harrow e Apostasy Prologue.

L'aggiornamento introdurrà nuovi equipaggiamenti, nuove opzioni di personalizzazione, nuovi contenuti Twitch Drops e anche la prima parte dell'atteso rimaneggiamento dell'interfaccia utente. Tra le novità, spiccano l'Umbra Armor e l'Umbra Companion Armor, visibili nella galleria in calce. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Buona visione!