Warframe Sussurri nelle Mura: il nuovo capitolo inizia a dicembre con il cross-play

L'instancabile Digital Extremes ha presentato Sussurri nelle Mura, prossimo grande aggiornamento del free-to-play destinato ad essere pubblicato nel corso del mese di dicembre. Ecco tutte le novità che potete aspettarvi, tra le quali è compresa la richiestissima funzionalità di cross-play.

Sussurri nelle mura si configura come il prossimo grande capitolo della storia cinematica di Warframe. Siete chiamati a dirigervi su Deimos per indagare nel laboratorio sotterraneo nascosto di Albrecht Entrati. Per quanto impressionante da vedere, questo luogo è intriso di pericoli, tra cui i Necramech abbandonati che difendono fedelmente la ricerca segreta del loro defunto padrone e una presenza inquietante seppur familiare.

Tra le nuove modalità di gioco figurano:

Alchimia : scatena l'alchimista che è in te e sperimenta la trasmutazione! Riempi i Crogioli con la corretta combinazione di energia elementale e difendi con successo quanti più Crogioli possibili dai nemici in arrivo;

: scatena l'alchimista che è in te e sperimenta la trasmutazione! Riempi i Crogioli con la corretta combinazione di energia elementale e difendi con successo quanti più Crogioli possibili dai nemici in arrivo; Assassinio : dai la caccia e assassina il Fragmented One difendendo un occhio onniveggente, ma fai attenzione: l'Uomo nel Muro ti sta guardando e non esiterà a inviare sciami di nemici per fermare i tuoi progressi;

: dai la caccia e assassina il Fragmented One difendendo un occhio onniveggente, ma fai attenzione: l'Uomo nel Muro ti sta guardando e non esiterà a inviare sciami di nemici per fermare i tuoi progressi; Netracell: cerca le Netracell toccate dal Void all'interno del Laboratorio di Albrecht per scoprire la conoscenza segreta. Le porte Netracell chiuse potranno essere aperte solo equipaggiando il Keyglyph corretto. I Keyglyph sono un carico pesante - quindi fai squadra per condividere il peso di questa conoscenza e trovare i contenuti preziosi al loro interno.

Con Sussurri nelle Mura debutta ufficialmente il 55° Warframe, chiamato Qorvex. Brutale e simile al cemento, è stato progettato da Albrecht in persona. Porta con sé un nuovo tipo di arma, il Grimorio, la cui conoscenza può essere utilizzata in modi sorprendentemente distruttivi.

Incredibilmente gradita è anche l'aggiunta del Salvataggio Multipiattaforma, che verrà attivato per tutti i giocatori in maniera graduale a partire da dicembre 2023. La funzionalità permette di conservare i propri progressi e trasferirli su altre piattaforme, in modo da poter continuare la propria partita ovunque lo si desideri. Tutti i dettagli sul processo di collegamento e unificazione degli account possono essere trovati sul sito ufficiale di Warframe.