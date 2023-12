Warframe ai TGA 2023: svelata la data d'uscita di Sussurri nelle Mura e cross-save

Come promesso qualche settimana fa, gli sviluppatori di Warframe hanno preso parte alla cerimonia dei The Game Awards 2023 per fare un importante annuncio legato al free to play. Durante la serata, infatti, è stato finalmente annunciato il giorno in cui gli appassionati potranno vivere le nuove avventure di Whispers in the Wall.

La nuova espansione di Warframe sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 13 dicembre 2023.

Vi ricordiamo che tra le principali novità dell'aggiornamento gratuito troviamo una nuova ambientazione, nuovi nemici e la possibilità di sbloccare il Grimorio, un'arma secondaria che funziona in maniera simile ad un libro di incantesimi. Ovviamente non mancherà nemmeno l'introduzione di una nuova armatura, chiamata Qorvex, che è un possente tank in grado di posizionare colonne ed eseguire poderosi attacchi corrosivi.

In concomitanza con il lancio di Sussurri nelle Mura, gli sviluppatori di Warframe implementeranno anche il cross-save, che raggiungerà inizialmente solo i Fondatori e progressivamente sarà disponibile per tutti, consentendo anche di unificare gli account.

