Warframe: trailer con data d'uscita per The Duviri Paradox, la nuova espansione gratis

Come promesso da Digital Extremes, è stato appena pubblicato un nuovo trailer che ci presenta nel dettaglio Warframe The Duviri Paradox, ovvero il prossimo aggiornamento gratuito del free to play che ci porterà all'interno di un contesto open world con meccaniche roguelite.

Disponibile come una modalità separata rispetto a quella classica, la nuova esperienza di gioco sarà perfettamente giocabile sin da subito anche dai nuovi utenti, che potranno partire alla volta di un mondo liberamente esplorabile e dalle dimensioni più ampie rispetto alle mappe già disponibili nel titolo. Oltre a poter vestire i panni del Drifter con le sue doppie lame, i giocatori avranno anche l'opportunità di saltare in sella ad una speciale cavalcatura che permetterà di muoversi sia a terra che in aria. Il DLC sarà composto anche da una modalità roguelite in cui si potrà utilizzare un Warframe tradizionale e una incentrata sulla componente narrativa.

In attesa di poter conoscere maggiori dettagli sui contenuti proposti con l'espansione gratuita, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 26 aprile 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.