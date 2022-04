Warframe, l'update Angeli della Zariman arriva presto su tutte le piattaforme: le novità

I ragazzi di Digital Extremes hanno pubblicato un nuovo trailer per annunciare Angeli della Zariman, la nuova grande espansione di Warframe, verrà lanciata il 27 aprile 2022 su tutte le piattaforme. Scopriamo assieme tutte le novità previste.

Angeli della Zariman proseguirà la storia dell'espansione La Nuova Guerra introducendo una nuovissima quest, oltre a modalità di gioco inedite, nuovi nemici e ulteriori modi per personalizzare l'equipaggiamento. I giocatori del free-to-play saranno chiamati ad avventurarsi nel cuore stesso della Zariman per esplorare luoghi unici come l'hub Crystalith, incontrare nuovi personaggi e personalizzare il proprio appartamento Dormizone. Sono previste anche nuove tipologie di Missioni Infinite, che includeranno versioni alternative delle avvincenti missioni classiche a quattro giocatori di Warframe.

L'espansione segnerà anche il debutto di tre nuovissime Armi Zariman, che potranno essere migliorate con potenziamenti come la modalità fuoco secondario, e del 49° Warframe, chiamato Gyre.

Abilità del Warframe Gyre

Arcsphere : lancia una Sfera Rotante che infliggerà danni elevati all'impatto e infliggerà periodicamente scosse elettriche ai nemici vicini. Colpire almeno 3 nemici con il lancio iniziale aumenta il danno;

: lancia una Sfera Rotante che infliggerà danni elevati all'impatto e infliggerà periodicamente scosse elettriche ai nemici vicini. Colpire almeno 3 nemici con il lancio iniziale aumenta il danno; Coil Horizon : lancia in avanti una Sfera Rotante che imploderà dopo 2 secondi, o che potrà essere attivata manualmente;

: lancia in avanti una Sfera Rotante che imploderà dopo 2 secondi, o che potrà essere attivata manualmente; Cathode Grace : ottieni una breve raffica di Probabilità Critico e Rigenerazione Energia aumentate, con ogni uccisione che estende la durata di Cathode Grace. L'utilizzo ha un tempo di ricarica;

: ottieni una breve raffica di Probabilità Critico e Rigenerazione Energia aumentate, con ogni uccisione che estende la durata di Cathode Grace. L'utilizzo ha un tempo di ricarica; Rotorswell: i meccanismi di Gyre ruotano a velocità incredibili, generando un campo elettrico che colpisce i nemici vicini. Quando Gyre riceve un colpo critico, una grande scarica elettrica si concatenerà dal nemico colpito ai nemici vicini.

Trovate il trailer di Angeli della Zariman in apertura di notizia. Per maggiori informazioni sull'espansione, dirigetevi a questo indirizzo.