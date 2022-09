Warframe Veilbreaker è disponibile e Styanax è gratis per tutti

A distanza di qualche giorno dall'annuncio di Warframe Veilbreaker, la nuova espansione del popolare free to play a base di ninja spaziali è arrivata su tutte le piattaforme ed include uno speciale regalo per tutti i giocatori.

Il content update appena uscito segna infatti l'arrivo della cinquantesima armatura nel gioco Digital Extremes e, per celebrare un simile traguardo, gli sviluppatori hanno deciso di rendere questo guerriero gratuito per un periodo di tempo limitato. Questo significa che scaricando la patch di Warframe Veilbreaker sarà possibile riscattare Styanax in maniera completamente gratuita. Chiunque fosse interessato all'iniziativa, avrà tempo per accaparrarsi l'armatura fino al prossimo 22 settembre 2022 alle ore 5:59 del fuso orario italiano, momento nel quale gli unici modi per ottenere il personaggio dotato di scudo e lancia saranno le microtransazioni o il farming.

Vi ricordiamo che tra gli altri contenuti di Veilbreaker troviamo anche le Voidshell Skin per Excalibur, Wukong, Nova e Styanax, senza contare la nuovissima Protea Caladrius Collection, che introduce nuove opzioni per la personalizzazione. Come se non bastasse, l'update propone anche una missione single player nei panni del Grineer Kahl-175, già visto in occasione di Warframe La Nuova Guerra.

Avete già dato un'occhiata all'elenco delle novità dell'ultimo Tennocon, l'evento dedicato a Warframe durante il quale è stato annunciato il nuovo Soulsframe?