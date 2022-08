Warframe Veilbreaker: tra Styanax gratis e il ritorno di Kahl-175, tutte le novità

A qualche settimana dal TennoCon 2022, Digital Extreme ha annunciato il nuovo aggiornamento di Warframe, free to play che si prepara ad accogliere l'update intitolato Veilbreaker.

Al centro del nuovo content update troviamo Styanax, ovvero il cinquantesimo Warframe che permetterà ai giocatori di utilizzare un agile guerriero armato di giavellotto e con l'abilità di evocare Tharros, uno scudo che serve sia per la difesa che per l'attacco. Per la gioia di tutti i fan del gioco, per un periodo di tempo limitato sarà possibile sbloccare l'armatura in questione in maniera completamente gratuita. Altra importante novità di Veilbreaker riguarda il ritorno di Grineer Kahl-175, il villain che torna ad essere protagonista di una nuova quest dopo la sezione giocabile nella campagna di Warframe La Nuova Guerra.

Il nuovo aggiornamento gratuito non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma gli sviluppatori hanno confermato il suo arrivo nel corso del mese di settembre 2022 su tutte le piattaforme supportate dal free to play, ovvero Steam, Epic Games Store, PlayStation 4 and PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Prima di lasciarvi al trailer in stile anime della nuova corazza, Styanax, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato a Warframe e alle novità dell'ultimo Tennocon.