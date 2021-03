Warframe su Xbox Series X: 4K e 60fps con l'update del free to play

A distanza di qualche mese dal debutto dell'aggiornamento gratuito di Warframe per PlayStation 5, il team di sviluppo del celebre free to play ha annunciato l'arrivo di una patch anche per Xbox Series X.

Stando a quanto dichiarato da Digital Extreme nell'ultimo lungo aggiornamento sulle prossime novità in arrivo nel gioco, l'aggiornamento per la console di nuova generazione targata Microsoft farà il proprio debutto nel corso del mese di aprile 2021, ovvero nel giro di qualche settimana. Grazie a questa patch, i giocatori del game as a service potranno vivere l'esperienza a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo proprio come su PlayStation 5. Attualmente non sono state fornite informazioni specifiche sul supporto a Xbox Series S e sul sito ufficiale si parla esclusivamente della console di colore nero, sebbene sia possibile che l'update supporti anche Series S con 60fps ad una risoluzione minore (probabilmente 1080p o 1440p). Non è chiaro invece se l'update introdurrà il tanto agognato cross-save, ma chiunque giochi ora su Xbox One potrà trasferire senza alcun tipo di problema i progressi sulla versione Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'aggiornamento e sulla sua data d'uscita, vi ricordiamo che di recente è stato pubblicato un video di Warframe con protagoniste tutte le novità in arrivo durante la primavera 2021.