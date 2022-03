Wargaming Kyiv, 1 milione di dollari alla Croce Rossa Ucraina: fondi e case ai dipendenti

La situazione in Ucraina resta critica, con l'invasione russa che non accenna a rallentare. Un quadro devastante, all'interno del quale anche l'industria videoludica sta cercando di fare la propria parte.

Negli ultimi giorni, sono giunte innumerevoli espressioni di solidarietà da parte di software house, publisher e singoli autori, pronti ad offrire un contributo a sostegno del popolo ucraino. Tra i tanti casi, possiamo ad esempio segnalare la rete polacca mobilitatasi a supporto degli sviluppatori ucraini. Ora, arrivano aggiornamenti sulla situazione anche dal team ucraino di Wargaming Kyiv.



"In Wargaming, la sicurezza dei nostri dipendenti è una priorità assoluta. Al momento, tutte le risorse a disposizione dell'azienda stanno aiutando e supportando oltre 550 colleghi, tramite l'offerta di abitazioni alternative, pagamenti anticipati dei salari, fondi aggiuntivi per aiutare a sostenere spese di viaggio o di trasferimento. Stiamo aiutando le famiglie dei nostri dipendenti a raggiungere i Paesi confinanti e stiamo organizzando la loro accoglienza.

Da ultimo, Wargaming Kyiv ha donato 1 milione di dollari alla Croce Rossa Ucraina. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere medici e ospedali ucraini, i cittadini sfollati e altre attività vitali per l'organizzazione umanitaria. Se la situazione lo richiederà, faremo in modo di poter offrire ulteriore supporto umanitario".



Di recente, anche Bungie e Techland hanno elargito importanti donazioni in favore dell'Ucraina, a supporto della Croce Rossa Internazionale e altre organizzazioni umanitarie.