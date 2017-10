Wargaming.net non ha piani per un sequel di World of Tanks

Dopo aver confermato chericeverà il supporto per, il regional publishing director diha dichiarato durante il PAX Australia che la compagnia non ha alcun piano per pubblicare un sequel del gioco.

Parlando ai microfoni di GameSpot USA, Alex de Giorgio fa sapere che "World of Tanks 2 non rientra affatto nei nostri piani. L'evoluzione è una costante del nostro prodotto, pubblichiamo sempre nuovi contenuti e un sequel non avrebbe davvero alcun senso."

Lo studio resta quindi fedele al proprio modus operandi e continuerà a espandere il gioco originale con tanti nuovi contenuti, anzichè pubblicare un World of Tanks 2. Almeno per il momento, non è escluso in ogni caso che qualcosa possa cambiare in futuro.