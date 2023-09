Wargroove 2, il lancio si avvicina: annunciata la data d'uscita con l'ultimo trailer

L'attesa per tornare a vivere una nuova grande esperienza su Nintendo Switch e PC con il prossimo progetto targato Chucklefish sta per finire: dopo la scomparsa dai radar delle avventure strategiche piratesche su Switch e PC di Wargroove 2 durato ben sei mesi, è tempo di scoprire quand'è che il titolo approderà sul mercato videoludico.

A comunicare la lieta notizia ci ha pensato la stessa Chucklefish, che nella giornata di ieri ha pubblicato il release date announcement trailer di Wargroove 2. "I problemi si agitano sulle coste di Aurania. Una nuova ambiziosa fazione ha portato alla luce reliquie proibite in grado di avere conseguenze catastrofiche". È il momento di scendere in battaglia nei mari ed in cielo usando il proprio ingegno per sopraffare chi si parerà dinnanzi a voi.

"Sono passati tre anni da quando la regina Mercia e i suoi alleati hanno sconfitto gli antichi avversari". Si avvicina quindi il momento di scoprire ciò che di nuovo avrà da offrire la prossima iterazione. Wargroove 2 arriverà su Nintendo Switch e PC il 5 ottobre 2023. Mancano poche settimane al lancio del titolo; siete impazienti di partire alla volta di questa nuova avventura? Il preorder del gioco è in promozione sia sul Nintendo eShop sia su Steam: in entrambe le piattaforme, infatti, il prodotto è scontato del 20%, portando il prezzo di listino da 19,49 euro a 15,59 euro.