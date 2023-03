Wargroove 2: pirati all'assalto su Switch e PC nella nuova avventura strategica

Le fucine digitali di Robotality sfornano il trailer di annuncio di Wargroove 2: il nuovo capitolo della serie di avventure tattiche a turni firmata Chucklefish è attualmente in sviluppo su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.

Il prossimo atto della serie strategica di Chuckelfish si legherà agli eventi conclusivi del capitolo precedente per raccontare le gesta compiute dai difensori del regno di Aurania: il nostro compito sarà quello di fronteggiare la minaccia rappresentata da una pericolosa fazione di pirati.

Il titolo proporrà tre campagne principali, ciascuna intrecciata alle altre per plasmare una storia descritta dagli sviluppatori come "piena di colpi di scena e decisioni coraggiose". Nei panni del proprio comandante preferito, i giocatori avranno modo di guidare truppe più diversificate e con tattiche riviste per il sistema strategico 'groove' che caratterizza la serie. Chi vorrà espandere ulteriormente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del gioco potrà farlo servendosi dell'editor interno di Wargroove 2, grazie al quale sarà possibile progettare e condividere mappe, filmati e campagne personalizzate.

La commercializzazione del sequel di Wargroove è prevista più avanti nel 2023 su PC e Nintendo Switch. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo dopo aver dato un'occhiata alle immagini di Wargroove 2 e al video che trovate in calce e in cima alla notizia.