Wargroove e Double Kick Heroes annunciati per Nintendo Switch

Durante lo showcase dedicato ai Nindies del 23 gennaio è stato annunciato l'arrivo su Nintendo Switch di due giochi attualmente disponibili su Steam in Early Access, ovvero Wargroove e Double Kick Heroes.

Wargroove

"Mettiti al comando di un esercito, personalizza campi di battaglia e sfida gli amici in questa dettagliata rivisitazione dei classici giochi di combattimento a turni Nel Regno di Roxapedra è scoppiata la guerra. Incalzata dai nemici, la giovane regina Mercia è costretta ad abbandonare la sua patria e a recarsi in terre sconosciute in cerca di alleati. Ma chi incontrerà nel corso della sua avventura e quali terribili sfide dovrà affrontare?"

Disponibile dal primo febbraio su PC (Steam e Humble Bundle), Xbox One e Nintendo Switch, in seguito anche su PlayStation 4.

Double Kick Heroes

"Double Kick Heroes è un mix tra uno shoot'em up e un gioco musicale ritmico. Devi riuscire a sopravvivere lungo un'autostrada infernale infestata da zombie e ucciderli tutti con la tua Gundillac. Solo il potere del Metal riuscirà a salvare la tua band!"

Double Kick Heroes sarà disponibile su Nitnendo Switch nel corso dell'estate 2019.