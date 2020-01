Wargroove: Double Trouble, data di uscita, dettagli e trailer del nuovo DLC gratuito

Chucklefish ha finalmente confermato che il nuovo aggiornamento per Wargroove è pronto per la pubblicazione. Il DLC che prende il nome di Double Trouble aggiungerà una notevole quantità di contenuti per tutti gli aspetti del gioco.

Il nuovo DLC Double Trouble per Wargroove introduce infatti tre nuovi comandanti giocabili ognuno dei quali permette uno stile di gioco differente: Wulfar può utilizzare il suo potente martello per lanciare i nemici in tutta la mappa, i gemelli Errol e Orla posso invece evocare potenti fiamme o pozioni curative, infine il crudele comandante Vesper può evocare una nebbia magica che rende il suo esercito immune da ogni attacco.

L'aggiornamento introduce una nuova storia che sarà svelata durante tutta la lunga campagna, da giocare in singolo o in cooperativa. Double Trouble si presenta poi con le nuove musiche composte da Phonetic Hero e con nuove mappe a tema Volcano, nonchè con due tipi di unità inedite: i fucilieri e i ladri. Il DLC include nuove missioni arcade, una nuova modalità competitiva in Quick Play online e lobby multigiocatore pubbliche e private.

Tutti i contenuti offerti da Double Trouble saranno gratuiti. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Wargroove: Double Trouble uscirà il 6 febbraio su PC, Xbox One e Nintendo Switch mentre la versione PlayStation 4 arriverà in un secondo momento.