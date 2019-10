Wargroove: 'Double Trouble' è il nuovo DLC gratuito in arrivo

Wargroove, lo strategico di Chunklefish ispirato ad Advance Wars, sin dal lancio ha ricevuto un supporto costante. Oggi gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo DLC gratuito intitolato Double Trouble che aggiungerà una campagna cooperativa tutta nuova, unità aggiuntive e la creazione di lobby multiplayer.

Double Trouble, sebbene pensato per dare il massimo in co-op, potrà essere giocato anche in singolo. La storia seguirà le vicende di tre comandanti - Wulfar, Errol e Orla - del clan degli Outlaw mentre cercano di sconfiggere Vesper, il loro nuovo nemico. Inoltre saranno aggiunte nuove mappe per il Quick Play e per le missioni Arcade. Anche l'editor del gioco sarà potenziato: oltre al nuovo tema per la mappa Volcano, verranno introdotti tutti i modificatori per le unità così da poter modificare ogni parametro per creare truppe personalizzate. Infine verranno aggiunte le "Gizmos", delle leve che possono essere attivate e disattivate per introdurre un certo tipo di parametri. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale di Wargroove.

Al momento Chuklefish non ha rivelato la data di uscita per Wargroove: Double Trouble, anche se gli sviluppatori fanno sapere che la fase di test finale "non è molto lontana". Vi ricordiamo che Wargroove è disponibile su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.