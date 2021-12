Warhammer 40.000 Battlesector: annunciato Necrons, nuovo DLC con una fazione inedita

L'evento streaming Home of Wargamers Live ha ospitato anche l'annuncio di Necrons, nuovo DLC a pagamento del gioco strategico a turni Warhammer 40,000: Battlesectror.

Come lascia chiaramente intendere il titolo, il nuovo contenuto scaricabile porterà nell'universo di gioco la fazione dei Necron, con 14 nuove unità caratterizzate da meccaniche di gameplay, armi e abilità uniche. Rimasti assopiti per ben 6 milioni di anni all'interno delle loro tombe, i Necron sono fatti di Metallo Vivente e sono dotati del Reanimation Protocols, in grado di rianimare i caduti.

Tra gli HQ Leader figura il Necron Overlord, i cui Protocolli di Comando aumentano la forza dei suoi commilitoni nelle vicinanze, e il Plasmancer, dotato di abilità dotate di una potenza devastante e capaci di scuptere la terra. I Warriors e gli Immortals avanzano inesorabilmente sul campo di battaglia, mentre l'indomabile Lychguard e gli adattabili Triarch Praetorians forniscono flessibilità tattica in ogni situazione. Ulteriori dettagli sulle nuove unità dei Necron possono essere trovati sulla pagina Steam di Warhammer 40.000 Battlesector: Necrons, dove potete anche approfittarne per aggiungere il DLC alla lista dei desideri.

L'uscita del DLC è fissata nei primi mesi del 2022 su PC. Oltre alla nuova razza, introdurrà anche un nuovo tipo di campagna "conquest-style", nella quale le tre fazioni - Blood Angels, Tyranids e Necrons - dovranno lottare per eliminare le altre due dalla mappa. Se volete saperne di più sul gioco base, leggete la nostra recensione di Warhammer 40,000: Battlesector.