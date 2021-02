Warhammer 40.000 Battlesector ha una finestra di lancio: il reveal trailer

La celebre serie di Warhammer 40.000 è pronta a tornare in azione nel corso del 2021, con un capitolo completamente inedito attualmente in sviluppo presso gli studi di Black Lab Games.

Già autrice - tra gli altri - di Battlestar Galactica: Deadlock, la software house si prepara ora a dare i natali ad una nuova produzione di stampo strategico. Si tratta nello specifico di Warhammer 40.000: Battlesector, presentatosi di recente in un primo trailer volto a presentare il progetto al grande pubblico. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato anticipa alcune delle caratteristiche dello strategico edito da Slitherine: intensi combattimenti a turni, scontri dal ritmo frenetico e atmosfere brutali.

Al momento, Warhammer 40.000: Battlesector non dispone di una data di lancio precisa, ma è stato confermato che lo strategico vedrà la luce nel corso del mese di maggio del 2021. Già annunciate inoltre quelle che saranno le piattaforme supportate dalla produzione, con il titolo in arrivo inizialmente su PC e, in seguito, anche nel mondo console tramite PlayStation 4 e Xbox One. Per tutti i dettagli sulla nuova produzione firmata dagli autori di Black Lab Games, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile una ricca anteprima di Warhammer 40.000: Battlesector, a cura del nostro Daniele D'Orefice.