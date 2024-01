Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunter arriva su console: data su PlayStation e Xbox

Dopo essere sbarcato su PC nel corso del 2022, Complex Games si prepara a pubblicare il suo Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters anche su console. Attraverso un breve trailer, infatti, la compagnia conferma quando il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters arriva sulle piattaforme Sony e Microsoft il 20 febbraio 2024: tra un mese dunque i giocatori console potranno scoprire un solido strategico a turni che prende spunto da XCOM e Gears Tactics, mescolando le loro meccaniche con le tipiche atmosfere e scenari che ci si può aspettare da una produzione a tema Warhammer 40,000. Le nuove versioni dovrebbero offrire tutti i contenuti già visti su PC, e in aggiunta che effettua adesso il pre-order avrà non solo uno sconto del 15% ma l'accesso anche a contenuti bonus quali Domina Liber Daemonica e Destroyer of Crys'yllix.

Per i giocatori PlayStation e Xbox è dunque l'occasione per dare una chance allo strategico di Complex Games: in attesa di scoprire come si rivelerà il lavoro di conversione su console, potete intanto recuperare la nostra recensione di Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters relativa alla versione PC, così da scoprire quali sono i punti forti ma anche le debolezze del progetto.